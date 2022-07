Borsa New York moderatamente positiva nonostante warning Walmart

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude le contrattazioni in rialzo, a dispetto dell'attesa di un nuovo maxi rialzo dei tassi della Fed di 75 o anche 100 punti base e nonostante il warning lanciato da Walmart. Ilsale dello 0,28% a 31.990 punti, mentre chiude la giornata poco variato l', fermandosi a 3.967 punti. Leggermente negativo il(-0,55%); sulla parità l'(0%).(+3,71%),(+1,26%) e(+0,65%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,85%) e(-0,61%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,04%),(+2,31%),(+1,76%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,84%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,42%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,74%.Al top tra i, si posizionano(+3,46%),(+3,37%),(+2,27%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,19%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,78%.Scende, con un ribasso del 4,56%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,52%.