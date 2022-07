Cy4gate si aggiudica in consorzio bando internazionale per cybersecurity difesa

CY4GATE

(Teleborsa) -, nell'ambito del consorzio di cui fa parte, si è vista aggiudicareAInception), nell'ambito dell'operazione che ha visto l’assegnazione di1,2 miliardi di euro per l’implementazione di 61 progetti di Ricerca nel settore Aerospace & Defence.Il progetto cui partecipa Cy3Gate si prefigge lo scopo dibasati sull’uso di avanzati algoritmi di intelligenza artificiale pertempestivamente possibili, generando degli alert che evitino che l’attacco cibernetico possa esplicare i suoi effetti su attività vitali per la difesa e sicurezza.Il progetto, della durata die per undi euro, di cui, vedecome protagoniste aziende ed enti di ricerca di ben otto nazioni.