Innovatec perfeziona l’acquisizione del 29,58% di ESI

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, haanch'essa quotata sul mercato Euronext Growth Milan e player di riferimento in Italia nella realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici.In particolare, l’Operazione è stata perfezionata attraverso l’acquisizione da parte di Innovatec diper un corrispettivo totale pari adregolato tramite: il(20,48% del capitale sociale) di ESI, a fronte del pagamento per cassa di complessivi; la sottoscrizione dell’atto di conferimento di(9,10% del capitale sociale) a liberazione di una pagamento e con esclusione del diritto di opzione riservato a Integra. L'aumento prevede l'emissione di 1.000.000 nuove azioni di Innovatec al prezzo di sottoscrizione dicadauna (di cui 0,11 euro da imputare a capitale sociale ed 1,89 euro da imputare a sopraprezzo) per complessivi 2 milioni di euro.Le parti hanno rettificato le azioni oggetto della Partecipazione ESI in 635.922 azioni, in luogo delle n. 611.376 azioni ESI indicate lo scorso 11 luglio, in considerazione del prezzo per azione ESI determinato nel Contratto di Compravendita. La Partecipazione ESI è stata sottoposta ad una valutazione di stima da parte di un esperto indipendente.