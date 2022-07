Lieve ribasso del comparto materie prime dell'Italia (-0,63%), giornata fiacca per Intek Group

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

small-cap

Intek Group

Neodecortech

Ratti

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal. Si muove in territorio negativo ilIlha terminato gli scambi a quota 25.141,9, in calo di 158,7 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 204, dopo aver aperto a 207.Tra ledi Milano, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,87%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,67%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,62%.