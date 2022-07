Marzocchi Pompe, ricavi record per 25,6 milioni nel primo semestre

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda leader nella produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha chiuso il primo semestre cn risultati che confermano i trend attesi per il triennio 2022 – 2024.netti consolidati si attestano su unrispetto al primo semestre 2021 (19,9 milioni) ed in aumento del 24,4% rispetto al secondo semestre 2021, che già aveva consolidato la ripresa post Covid del Gruppo.Questa crescita è stata trainata ancora una volta dal comparto, che ha segnato unrispetto al secondo semestre 2021 ed un + 33% sul primo semestre 2021. Anche le vendite del compartohanno dato risultati soddisfacenti per il Gruppo,nonostante le persistenti difficoltà del settore, segnando unrispetto al secondo semestre 2021 ed un +12,8% sul primo semestre 2021.A livello di area geografica, si osserva la, passato dal 30% a fine 2021 all’attuale 36,5%, con la quota export che si conferma al 71%.Il forte incremento delle vendite - spiega la società - è stato reso possibile grazie ad una, che ha evitato interruzioni nella catena logistico–produttiva, nell’ambito di un forte, naturale conseguenza di un così significativo aumento dei ricavi. Ciò ha determinato un, salito a 10,2 milioni, in aumento del 30,3% rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 7,8 milioni).