Mercati incerti con warning Walmart. Tokyo chiude in rosso

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Mercati asiatici incerti dopo il warning lanciato ieri dalla big USA del retail Walmart e in attesa che la Fed annuncidomoan i un nnuovo maxi aumento dei tassi di interesse (qualcuno addirittura prospetta di 100 punti).In frazionale ribasso, con ilche lascia sul parterre lo 0,22% ed il Topix che lima lo 0,07%. Si muovono al ribasso anche le borse cinesi, conche perde lo 0,49%.Buona la prestazione di(+1,47%); senza direzione(+0,18%).Variazioni negative per(-0,74%); in frazionale progresso(+0,29%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,08%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,06%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%.Il rendimento per l'è pari 0,2%, mentre il rendimento deltratta 2,78%.