Pharmanutra, primo closing acquisizione Akern

PharmaNutra ha perfezionato il primo closing dell'acquisizione di Akern, società attiva nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di strumentazioni e software medicali per il monitoraggio della composizione corporea con tecniche di bio-impedenza, annunciata lo scorso 15 giugno.



Si tratta dell’acquisizione di una partecipazione complessiva pari all’86,48% del capitale sociale di Akern, di cui il 72,96% da Red Lions

e il 13,52% da Jacopo Talluri, a fronte del pagamento di un corrispettivo totale di Euro 10.783.200.



Yann Inghilesi manterrà la carica di Amministratore Delegato di Akern e Jacopo Talluri manterrà il ruolo di Chief Scientific Officer di Akern.



Il secondo closing dell’Operazione, relativo all’acquisto della residua partecipazione del 13,52% del capitale sociale di Akern detenuta da Liside, avverrà entro il corrente anno, per un corrispettivo di Euro 1.216.800.



Le parti - ricorda una nota - hanno altresì previsto il riconoscimento di un earn-out incentivante e dilazionato ai venditori fino ad un massimo di Euro 3 milioni, soggetto al raggiungimento di obiettivi incrementali di EBITDA e margine industriale di Akern negli esercizi 2022, 2023 e 2024. Nell’esercizio 2021 Akern ha registrato un fatturato di Euro 4.188.919, un EBITDA di Euro 1.160.441, un utile netto di Euro 577.276 e

una posizione finanziaria netta positiva (cassa) al 31 dicembre 2021 pari a Euro 846.665.



L’esecuzione dell’Operazione era subordinata all’avveramento di alcune condizioni, tra cui l’ottenimento dell’autorizzazione “Golden Power”.

Al riguardo - si legge nella nota - la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2022 ha confermato che l’Operazione non rientra nell’ambito di applicabilità della normativa di cui al D.L. n. 21/2012.

(Teleborsa) -