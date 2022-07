Piazza Affari scivola assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Italgas

Terna

ENI

Leonardo

A2A

DiaSorin

BPER

Banca Generali

Saras

B.F

Bff Bank

Intercos

OVS

Tod's

Mfe A

Mfe B

(Teleborsa) -, che scontano l'attesa perche sarà annunciato dalla Fed domani e per lenei prossimi giorni, aprendo la stagione anche in Italia.Negativo l', in flessione dello 0,78%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,66%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +235 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,24%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,88%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,51%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,41%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,90%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 23.276 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,64%; con analoga direzione, leggermente negativo il(-0,52%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,32%),(+0,83%),(+0,83%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,78%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,58%.Scende, con un ribasso del 2,29%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,28%.Tra i(+4,29%),(+1,99%),(+1,23%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,11%.Crolla, con una flessione del 3,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,52%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,48%.