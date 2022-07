Risparmio gestito in calo a giugno: pesa turbolenza mercati

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -in questi ultimi mesi, in relazione alla sempre più complessa situazione economica e geopolitica, che ha scoraggiato i risparmiatori. E' quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati da, secondo cui ildell’industria del risparmio gestito ammontae larisulta a giugnoA determinare l’andamento delle masse è soprattutto l’effetto mercato, che per giugno l’Ufficio studi di Assogestioni quantifica in circa -2,8%, in linea con la performance dei mercati finanziari.registrano, mentre tengono i, che hanno; un segnale di resilienza a dimostrazione che parte dei sottoscrittori vede nella volatilità un’occasione per entrare nel comparto. Proseguono invece i(-3,3 miliardi)(-941 milioni).Nel mese la raccolta netta delleè stata pari a, mentre quella delleè stata di, per un saldo totale positivo pari a +239 milioni.A giugno la quota prevalente degli asset, circa 1.193 miliardi (pari al 52,4% del totale), è impiegata in fondi aperti e chiusi, mentre le gestioni di portafoglio equivalgono a 1.083 miliardi (47,6% del totale).Il Grupposi conferma primo per patrimonio con 489,8 miliardi di euro di patrimonio (Il 22,3% del totale), seguito dal Gruppocon una raccolta di 449,8 miliardi di euro ed una quota del 20,5%. Seguono Amundi con una quota del 9,6% eddell'8,3%.