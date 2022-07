Sesa pubblica primo bilancio integrato: valore economico 315 milioni (+26%)

Sesa

(Teleborsa) -ed ha presentato la nuova sezione del proprio sito interamente dedicata alla sostenibilità, confermando il percorso di rafforzamento delle tematiche ESG. L’esercizio al 30 aprile 2022 si è caratterizzato per un consistente miglioramento delle performance ESG a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholder. Il Gruppo ha generato undi circa, che si conferma per oltre il 60% destinato alla remunerazione dellecon circa 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21%). In sensibile(607 assunzioni, +51%), gli investimenti per lo(circa 61.000 ore di formazione, +132%) ed i programmi di, sempre più articolati, a supporto di genitorialità, diversità, benessere e work-life balance dei lavoratori.Grazie agli investimenti e programmi avviati negli ultimi due esercizi si registra anche undei principali indicatori di: abbattimento delle, in contrazione del 31,8% che passano da 1,99 tCO2 al30 aprile 2021, a 1,36 tCO2 al 30 aprile 2022; incremento dell’energia prodotta da(1,04 milioni di kWh, +314%); aumento della quota dida terzi (per oltre 90% del totale);e di risorse naturali nonché della produzione di, che si riducono a 0,04 tonnellate per addetto nel FY 2022 rispetto a 0,11 tonnellate per addetto nel FY 2021.A livello didella sostenibilità si rileva anche l’estensione della, il miglioramento del, la conferma dei principali award di sostenibilità (Integrated Governance Index e Leader della sostenibilità 2022) e dell’adesione al Global Compact ONU. Il Gruppo Sesa, inoltre, nell’esercizio al 30 aprile 2022 ha sviluppatonel settore delle, a conferma della forte e crescente correlazione tra digitale e performance ESG.