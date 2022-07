Unionfood: bene taglio IVA sulla pasta, valutare anche taglio accise

(Teleborsa) -sui beni alimentari di prima necessità, al vaglio del governo ed afferma che contribuirebbe ad "alleggerire il carrello della spesa delle famiglie italiane in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo".italiani in particolarel’ipotesi di unsulla pasta allo studio in queste ore. "Sarebbe un’ottima notizia per la pasta italiana e soprattutto per i consumatori, che oggi fanno fatica ad acquistare anche i beni di prima necessità", commenta Riccardo Felicetti, Presidente dei Pastai Italiani di Unione Italiana Food.Tuttavia, la filiera della pasta, in particolare di un, dal momento che il costo dell'energia è letteralmente volato nell'ultimo anno con un rincaro del 500% accompagnato da un aumento del 50% dei carburanti."Il possibile azzeramento dell’IVA sarebbe une per le famiglie e potrebbe avere riflessi positivi anche per gli agricoltori e l’industria di trasformazione”, spiega Felicetti, augurandosi che il governo valuti "anchedi sostegno alle imprese quali il".