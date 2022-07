Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Saipem

Tenaris

ENI

A2A

DiaSorin

Moncler

Nexi

Saras

Seco

Intercos

Bff Bank

Mfe B

OVS

Mfe A

Tod's

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità, mentre, protagonista di una sessione in rosso. A rendere prudenti gli scambi contribuisce l'attesa per l'esito della riunione del FOMC e per i risultati trimestrali, mentre la nuova stagione dei conti entra nel vivo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,021. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.723,3 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,74%.Lieve peggioramento dello, che sale a +235 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,28%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,33%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,72%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,49% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 23.369 punti.Poco sotto la parità il(-0,26%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,35%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,27%),(+0,94%),(+0,75%) e(+0,72%).La peggiore oggi è, che cede il 2,29%.In rosso, che perde il 2,22%.In apnea, che arretra del 2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.del FTSE MidCap,(+4,55%),(+1,00%),(+0,76%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,98%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,35%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,99%.