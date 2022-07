AMCO: AUM raggiungono 34,1 miliardi, elevata solidità patrimoniale

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha riportato nel primo semestre 2022 un utile di, rispetto ai 36,5 milioni del primo semestre 2021, per effetto delle maggiori rettifiche di valore a copertura del rischio di credito di specifiche posizioni e della revisione delle valutazioni dei fondi (OICR) in portafoglio."I risultati del semestre evidenziano una dinamica degli incassi in continuo miglioramento con una crescita a due cifre grazie al contributo di tutte le divisioni di business" ha dichiarato, Amministratore Delegato di AMCO, aggiungendo "il nostro obiettivo per la seconda parte dell’anno è di consolidare la crescita, continuando ad approcciare il cliente debitore con una gestione paziente e sostenibile, volta a evitare stress finanziari, a garanzia della continuità del business e dello sviluppo dell'impresa".Al 30 giugno 2022, gli(AuM) pro-formae sono composti per il 59% da sofferenzee per il 41% da inadempienze probabili. La crescita degli AuM pro-forma riflette gli accordi firmati con ilper l’acquisto di 1,4 miliardi di crediti leasing immobiliari in sofferenza e di un portafoglio di single name UTP del valore lordo di 120 milioni, il cui perfezionamento è previsto nella seconda metà del 2022.Glinei primi sei mesi dell’anno evidenziano una, confermando il successo del modello operativo in-house/outsourcing. Tutte le divisioni di business contribuiscono alla crescita degli incassi. In particolare, si evidenzia labuona performance della Divisione Special Partnerships & Servicers che registra la crescita più alta (+24%).sono in crescitae raggiungono i 150,2 milioni con un peso crescente dei ricavi da investimenti, pari all’85% del totale (83% nel 1° semestre 2021). I restanti ricavi sono originati dall’attività di servicing., pari a 90,6 milioni, è inrispetto al primo semestre 2021. La dinamica riflette l’aumento dei ricavi che assorbe la crescita delle spese legali e di recupero delle azioni di gestione avviate che origineranno incassi futuri. L’EBITDA margin è al 60%.è di 47,1 milioni.Lo stato patrimoniale si conferma solido e le voci principali sono sostanzialmente in linea con il 31 dicembre 2021. l patrimonio netto al 30 giugno 2022 ammonta a €2.366 milioni. Il coefficiente patrimonialeanche il Total Capital ratio è pari al 36,2%, non essendo presenti in bilancio obbligazioni subordinate. L’elevata solidità patrimoniale permette di gestire i rischi potenziali e crea flessibilità per ulteriore espansione del business.