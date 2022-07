BPER, assemblea nomina sindaco Carlo Appetiti espressione dei fondi azionisti

BPER Banca

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria di, riunitasi oggi a Modena, ha provveduto aper il triennio 2021-2023, nominando quale, che rimarrà in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023.Ladi Appetiti era statadi azionisti titolari, congiuntamente, di una percentuale pari all’1,71111% del capitale sociale: Amundi Asset Management SGR in qualità di gestore dei fondi Amundi Dividendo Italia, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia; BancoPosta Fondi SGR gestore del fondo BancoPosta Rinascimento; Eurizon Capital SGR gestore dei fondi Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland, gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR gestore dei fondi Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund SICAV – Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia.