Campari, utile in crescita del 40% nel semestre

Campari

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con undi euro, inal netto di rettifiche negative totali per 21,1 milioni.Le, pari a 1.256,9 milioni di euro, risultanoLa variazione organica è stata pari al 19,2% rispetto al primo semestre 2021 (+45% rispetto al primo semestre 2019 e CAGR 2022-2019 pari a +13,2%).è pari a 310,9 milioni di euro, con una variazione del +39,3% (crescita organica +28,2%), mentre353 milioni con una variazione totale del +34,9% (crescita organica +24,7%).a 40,2 milioni e Free cash flow ricorrente pari a 98,4 milioni. Ilè pari a 1.005,1 milioni al 30 giugno 2022, in aumento di 174,1 milioni rispetto al livello del 31 dicembre 2021.Riguardo alle prospettive per il resto del 2022, il Gruppo si dicerispetto alle dinamiche positive del business e si attende che "l’andamento degli ordini di vendita rifletta temporanei vincoli a livello di supply chain", ma conta di "mitigare parzialmente il mix di vendite meno favorevole e l’atteso intensificarsi delle pressioni inflazionistiche sui costi dei materiali, accentuate dai costi della logistica, attraverso adeguati aumenti di prezzo pianificati ed efficienze operative". Di qui lanette a livello organico nel 2022.