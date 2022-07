Diga Genova, Giovannini: "importante partecipazione imprese alla nuova gara"

(Teleborsa) - "La partecipazione di due importanti raggruppamenti alla nuova gara per la realizzazione dellaè una notizia molto positiva, che consente di procedere verso la realizzazione di un'opera fondamentale per lo sviluppo della portualità italiana" così il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, in merito alla notizia della partecipazione delle imprese alla nuova gara per la realizzazione della diga foranea di Genova."Mi auguro – aggiunge il Ministro - che le valutazioni tecniche ed economiche possano essere effettuate al più presto per arrivare rapidamente all'avvio delle attività. Ringrazio il Presidente Signorini per il lavoro che sta svolgendo per innovare in profondità il Porto di Genova".