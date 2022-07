Fiera Milano chiude semestre in utile per 5,3 milioni

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con un, in miglioramento rispetto alla perdita di 24,6 milioni nel primo semestre 2021.sono saliti a 116,2 milioni, in crescita di 111,6 milioni rispetto al primo semestre 2021, mentresi è portato a 39,5 milioni, in miglioramento di 62,5 milioni rispetto al 2021.di 15,8 milioni risulta in miglioramento di 61,1 milioni rispetto al dato negativo del rimo semestre 2021.ante effetti IFRS 16 mostra una disponibilità finanziaria netta pari ad 55,6 milioni al 30 giugno 2022, in miglioramento rispetto ad una disponibilità finanziaria netta di Euro 47,3 milioni al 31 dicembre 2021.per l'esercizio 2022 nel range di 40-50 milioni di euro.Il 20 maggio scorso, il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha approvato il proseguimento delle trattative per la realizzazione con Fiere di Parma di una piattaforma fieristica europea nel comparto agro-alimentareed è stato siglato con Firenze Fiera un accordo di riservatezza per l’avvio di interlocuzioni relative ad una potenziale collaborazione commerciale.