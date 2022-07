Germania, fiducia consumatori scende ai minimi storici

(Teleborsa) -. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per agosto un valore di -30,6 punti, rispetto al -27,7 di luglio (dato rivisto da -27,4 preliminare). La lettura èche erano per -28,9 punti.Scendono anche le aspettative sulla situazione economica, con l'indicatore che peggiora di 6,5 punti a quota -18,2. Perde terreno inoltre l'indicatore sulla propensione all'acquisto che scende di 0,8 punti e si attesta a -14,5. Quello sulle aspettative dei redditi è sceso di 12,2 punti a quota -45,7.“Oltre alle preoccupazioni per l'interruzione delle catene di approvvigionamento, per la guerra in Ucraina e per l'impennata dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari, ora ci sonosufficienti per le imprese e le famiglie, il prossimo inverno. Questo sta attualmente portando il sentimento dei consumatori a toccare il fondo" - spiega. "Soprattutto perché è probabile che una scarsa fornitura di gas naturale aumenterà la