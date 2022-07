In rosso Wall Street guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,71% sul; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,15%, terminando la seduta a 3.921 punti.Pessimo il(-1,96%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-1,43%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,61%) e(+0,55%). Nel listino, i settori(-3,31%),(-2,05%) e(-1,58%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,95%),(+2,58%),(+1,35%) e(+0,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,61%.Sensibili perdite per, in calo del 3,85%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,73%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,83%.Tra i(+4,25%),(+2,70%),(+1,84%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,06%.In apnea, che arretra dell'8,04%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,93%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,77%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,7%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,8%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,5%; preced. 0,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -446K barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 253K unità; preced. 251K unità)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,4%).