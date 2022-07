Mancate immissioni in ruolo: si va verso un altro record di supplenze. Anief ricorre

(Teleborsa) - Quanti saranno i posti non assegnati, per mancanza di candidati, delle oltre 94mila immissioni in ruolo di nuovi docenti?che a finire a supplenza annuale saràIlo: vi sono, soprattutto nella scuola secondaria e al Nord, e anche molte graduatorie concorsuali non ancora pubblicate. Anche la stessa call veloce, creata "per mettere a disposizione di GaE e docenti inseriti nelle Graduatorie di merito dei concorsi di altre regioni/province i posti residui dalla procedura ordinaria di immissioni in ruolo – potrebbe,(solo 2.000 assunzioni) essere ancora una volta scartata a causa dei vincoli di territorialità dopo l'assunzione", scrive giustamente la stampa specializzata. Come "" si sarebbero potete utilizzare le graduatorie provinciali per le supplenze, solo che l'amministrazione considera utili per le immissioni in ruolo solo i docenti precari inseriti nella prima fascia GPS per i posti di sostegno."Quello di limitare le immissioni in ruolo da Gps alla prima fascia di sostegno – spiega– è un grave errore dell'amministrazione, che farà perdere tantissime assunzioni a tempo indeterminato e andrà a gonfiare ulteriormente il numero delle supplenze annuali. Considerando i ritardi nella formazione delle graduatorie di merito e la mancanza di aspiranti in tante GaE, occorreva estendere la procedura anche alle discipline comuni, dove sono collocati tanti docenti abilitati all'insegnamento e con anni di esperienza. Non è stato fatto e dopo avere denunciato tutto al Comitato europeo per i diritti sociali e al Comitato dei Ministri del Consiglio europeo, ci accingiamo a portare la questione nei tribunali italiani, perché dalle Gps possono arrivare tanti docenti per essere assunti in ruolo", conclude Pacifico.L'per includere tra i candidati alle assunzioni a tempo indeterminato anche i posti curricolari della scuola di primo e secondo grado.