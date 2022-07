Mercati europei positivi nel giorno della Fed

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Unicredit

STMicroelectronics

Iveco

Italgas

DiaSorin

A2A

Inwit

Tod's

Ariston Holding

Buzzi Unicem

Danieli

Fincantieri

Mfe B

Acea

Mfe A

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, nel giorno della Federal Reserve , in attesa di capire quanto l'istituto guidato da Jerome Powell sarà aggressivo sui tassi.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +1,1%.In salita lo, che arriva a quota +244 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,32%.resta vicino alla parità(+0,02%), si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,43%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,27%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 21.278 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 23.344 punti.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 7,82%.Vola, con una marcata risalita del 6,16% dopo conti del secondo trimestre oltre le attese del consensus e l'aumento della guidance sul 2022.Brilla, con un forte incremento (+2,54%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,05%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,95%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,78%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,60%.Tra i(+2,26%),(+2,03%),(+1,98%) e(+1,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,62%.Scende, con un ribasso del 2,96%.Crolla, con una flessione del 2,22%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,00%.Tra lepiù importanti:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 80 punti; preced. 82 punti)10:00: M3, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,7%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,8%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,5%; preced. 0,7%).