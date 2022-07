Mobilità Elettrica, Corradi (Trenitalia): accordo che ci permette più attenzione a sostenibilità turismo

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi l'incontro presso ilcon l'obiettivo di favorire iniziative e progetti per promuovere un turismo rispettoso dell'ambiente e dei territori. All'incontro hanno preso parte il ministro, il Direttore Enel Italiae l'Amministratore Delegato di TrenitaliaCon questo protocollo d'intesa quindi, si intende valorizzare competenze di tutte le parti coinvolte per adottare soluzioni innovative volte a incrementare l'attrattività di particolari siti strategici ad alto flusso turistico, in direzione di una sempre più ampia diffusione di un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.A margine dell'evento Teleborsa ha avuto modo di approfondire conle soluzioni messe in campo da loro."Aggiunge una cosa molto importante, che è quella che viene chiamata proprio dal protocollo, una Cabina di Regia, cioè il fatto che tutto quello che già in qualche modo si sta facendo insieme sia col Ministero che con Enel, rientrerà in questa Cabinadi Regia dando ancora di più una spinta strategica e quindi insieme decideremo i progetti nuovi, decideremo per esempio quali tracce, quali borghi andare a raggiungere col treno. Io penso, per dirlo in una parola, che faremo ancora più "sistema" di oggi grazie a questo rapporto"."Si, il Ministero sta sviluppando questa App che aiuta proprio chi vuole viaggiare in Italia, a capire cosa darà visitare come andare a visitare, per esempio, spinge molto sul discorso delle biciclette perché il turismo in grazie alla bicicletta sta avendo un anche un boom, il treno sta aiutando in questo, e considerate che noi forniamo circa 20.000 posti bici al giorno sul treno quindi uno può lasciare casa con la propria bicicletta a salire sul treno, ricaricarla perché grazie anche ad Enel ci sono le ricaricare per le biciclette sul treno, scendere poi e farsi la sua passeggiata o il suo giro".