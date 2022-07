Mobilità elettrica, Lanzetta (Enel): impegnati per promuove il turismo sostenibile

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi l'incontro presso il Ministero del Turismo per la firma di un accordo tra Ministero, Enel e Trenitalia con l'obiettivo di favorire iniziative e progetti per promuovere un turismo rispettoso dell'ambiente e dei territori. All'incontro hanno preso parte il ministro, il Direttore Enel Italiae l'Amministratore Delegato di TrenitaliaCon questo protocollo d'intesa quindi, si intende valorizzare competenze di tutte le parti coinvolte per adottare soluzioni innovative volte a incrementare l'attrattività di particolari siti strategici ad alto flusso turistico, in direzione di una sempre più ampia diffusione di un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.A margine dell'evento Teleborsa ha avuto modo di approfondire conle soluzioni messe in campo da Enel."E' un rapporto che si articola in tante direzioni, ne citerei tre che sono le principali. La prima è sicuramente quello di, che è il mezzo ecosostenibile per definizione, con. E' una realtà che abbiamo imparato essere indispensabile a questo paese, oltre che da un punto di vista ecologico ambientale anche da un punto di vista proprio di indipendenza energetica. Il secondo aspetto riguarda il completamento dell'esperienza turistica del visitatore. Il visitatore tipicamente arriva in una stazione con il treno, dopo di che ha necessità di spostarsi per raggiungere il sito da vedere e questo oggi può essere fatto utilizzando mezzi elettrici, immaginate la bici o uno scooter elettrico, ed è indispensabile che in questo percorso ci sia la possibilità di ricaricare il mezzo. Per questo noi di Enel, stiamoe cioè delle panchine dove oltre al riposo dei viaggiatori si possa anche ricaricare il mezzo elettrico. Infine terzo aspetto, perché no, questo è un Paese che ha degli esempi di architettura industriale importanti e faccio riferimento alleche sono state realizzate in questo paese, l'Italia ha una grandissima tradizione di generazione da fonte idro, dall'acqua, alcune di queste centrali sono bellissime in quanto sono state realizzate dai più grandi architetti italiani, e quindi, perché non".