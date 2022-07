Si muove in territorio positivo il comparto bancario a Piazza Affari (+1,56%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Corre l'che allunga rispetto all'andamento piatto dell'e mostra un guadagno di 110,5 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 7.096,2.Intanto l'si ferma a 77 dopo un inizio di giornata a quota 77.Tra ledi Piazza Affari del comparto bancario, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,43%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,94%.Tra i titoli adell'indice bancario, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,97%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,87%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,78%.Tra ledi Milano, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,98%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,54%.