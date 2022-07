Zurich assicura il futuro della mobilità con nuove coperture dedicate ad auto elettriche

(Teleborsa) -per ricarica di emergenza,immediato e gratuito per i clienti con garanzie già attive. Sono solo alcuni esempi di iniziative specifiche pensate da Zurich per proteggere i possessoridi, consapevole della propria responsabilità in quanto operatore leader del mercato assicurativo globale,rivedendo la propria offerta e allineandola ancora di più alle esigenze del mercato con nuove iniziative a supporto dei cittadini che scelgono forme di mobilità più sostenibili."La decisione del Parlamento Europeo di fermare la vendita di vetture a combustione interna entro il 2035 riconosce l'urgenza della transizione verso forme di mobilità più sostenibili. Vogliamo che il fenomeno della transizione elettrica sia vissuto nella massima sicurezza e tranquillità, per questo abbiamo pensato specificatamente ad una protezione dedicata alle forme di mobilità più rispettose dell'ambiente" ha commentatoLeper i veicoli elettrici e ibridirivolti al mondo dell'elettrico: l'assistenza stradale, che prevede il supporto di carroattrezzi o l'invio di officine mobili per il servizio di ricarica sul posto, servizi di trasporto verso la colonnina di ricarica elettrica più vicina e geolocalizzazione delle stazioni di ricarica. Sarà inoltre estesa unacopertura Furto/Incendio a cavi e batterie, oltre alla tutela legale sulle componenti elettriche già attiva da gennaio.Tutti i clienti Zurich e Zurich Connect con garanzie già attive avranno un upgrade immediato e gratuito con le nuove coperture del prodotto.