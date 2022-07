Al via la nuova partnership tra Genertel e Daimler Truck Financial Services Italia

(Teleborsa) - Siglata una nuova partnership tra, la prima Compagnia di assicurazioni diretta in Italia, e, società controllata al 100% dalla Daimler Truck Holding AG, una delle più importanti finanziarie captive al mondo nel segmento dei veicoli commerciali pesanti. La collaborazione si inserisce nel già consolidato ecosistema didel Gruppo Generali. Un ulteriore elemento nel concreto impegno tra i due Gruppi per proporre soluzioni sempre più complete, innovative e sostenibili sui temi della protezione della, della tutela della sicurezza e della migliore esperienza dei clienti.Grazie alla partnership, l’offerta assicurativa di Genertel verrà estesa al business dei veicoli industriali a marchio Mercedes-Benz ee degli autobus a marchio. Le soluzioni assicurative della prima Compagnia diretta in Italia, recentemente rivoluzionata per garantire un nuovo modo di vivere l’assicurazione – semplice, conveniente, personalizzato e sostenibile – saranno distribuite dalla rete dei concessionari di Daimler Truck e avranno adesione facoltativa al momento di acquisto o locazione di un veicolo truck o bus con il finanziamento o leasing di Daimler Truck Financial Services Italia.Aidi Daimler Truck Financial Services Italia saranno messi a disposizione tre pacchetti – Base light, Base e Premium – per offrire le coperture assicurative di Genertel a seconda delle esigenze e dei bisogni assicurativi espressi. Iavranno il vantaggio di poter abbinare una soluzione finanziaria personalizzata – a partire daifino ad arrivare a soluzioni di leasing ad alto valore di riscatto – a una soluzione assicurativa modulabile, sia per il veicolo sia per la persona.Ilcopre l’incendio e furto totale; quello Base include anche l’incendio e furto parziale; il pacchetto Premium, a quanto già previsto per i pacchetti Base light e Base, aggiunge le garanzie “Atti vandalici, eventi sociopolitici e atmosferici”, “Rottura cristalli”, e la possibilità di ulteriore estensione alle opzioni “”, “” o “”. Inoltre, i clienti che decidono di sottoscrivere il pacchetto Premium hanno la possibilità di integrare la propria copertura con il bonus riacquisto, che permette loro di recuperare e reinvestire parte della perdita pecuniaria conseguente a furto totale o danno totale da sinistro del proprio veicolo su una nuova proposta legata a finanziamento o leasing di Daimler Truck Financial Services Italia.I trepossono poi essere integrati con ulteriori garanzie proprie dell’offerta assicurativa di Genertel come la copertura infortuni del conducente e la protezione dagli imprevisti, oltre alla tutela legale., Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel & GenertelLife ha dichiarato: “L’avvio della partnership con Daimler Truck rappresenta per noi un importante passo in avanti nella distribuzione di soluzioni assicurative nel settore della mobilità. Con questo accordo ampliamo la nostra offerta di protezione ai veicoli industriali, come ulteriore upgrade nel nostro percorso di crescita e del ruolo che abbiamo assunto per favorire la costruzione di ecosistemi di partnership all’interno di Generali Country Italia. Con Daimler Truck, quale leader nel suo settore, condividiamo la stessa visione innovativa e autentica, oltre a dare la stessa importanza a una customer experience di qualità. La nostra proposta assicurativa è progettata per rispondere in maniera specifica ai bisogni dei clienti di Daimler Truck Financial Services Italia in modo flessibile, semplice e personalizzabile in coerenza con gli standard della Nuova Genertel. Sono sicuro che la qualità della consulenza finanziaria fornita a rete di vendita Daimler Truck sarà un valore aggiunto e altamente differenziante sul mercato”.