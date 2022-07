Analisi Tecnica: indice DAX del 27/07/2022

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Seduta in frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che ha terminato gli scambi in aumento a 13.166,4.

Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 13.247,7 con primo supporto visto a 13.091. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 13.015,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)