Debole il comparto sanitario italiano (-0,64%)

(Teleborsa) - Movimento fiacco per l', che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con ilIlha iniziato a trattare a quota 244.662,6, con una flessione dello 0,64% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 842, dopo aver aperto a 854.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, lieve ribasso per, che presenta una flessione dell'1,14%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Tra le medie imprese quotate sul, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,35%.Tra le azioni del, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,12% rispetto alla seduta precedente.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.