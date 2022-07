Dl aiuti, Draghi incontra i sindacati: bonus 200 euro non verrà replicato ma ci sarà "decontribuzione"

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio,, ha assicurato ai segretari di Cgil, Cisl e Uil che il governo non ha intenzione di abbandonare lavoratori, pensionati e imprese. Si è tenuto ieri a Palazzo Chigi un nuovotra esecutivo e sindacati a cui hanno partecipato i ministri Franco, Giorgetti, Patuanelli, Orlando e Brunetta e il sottosegretario Garofoli. Nel corso della riunione è stata annunciata dal governo un intervento di "" che andrà a sostituire il bonus da 200 euro che non verrà replicato."Ci hanno detto che interviene sulla decontribuzione deiquindi si aumenta il netto in busta paga" ha dichiarato il segretario Uil,che ha spiegato che ancora non si hanno però i dettagli della misura. "È la base di partenza del confronto" con le parti sociali, ha confermato anche il ministro Andrea Orlando lasciando la sede del governo. "L'incontro ha prodotto alcune prime risposte nella direzione da noi richiesta. Credo che la strada sia giusta. Valuteremo l'entità" delle misure del decreto Aiuti bis. ha affermato il segretario generale della Cgil,, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Il leader della Cisl,, ha spiegato che tra le misure indicate dal governo c'è un anticipo dell'indicizzazione per la rivalutazione delle pensioni prevista per gennaio 2023, per il secondo semestre del 2022.Intanto ihanno proclamato lol'8 il 9 ottobre. "Dichiariamo adesso che qualsiasi governo ci sarà, noi l'8 e il 9 ottobre saremo in piazza a sostenere le nostre, in modo che non ci siano elementi di ambiguità, con qualsiasi governo abbiamo intenzione di portare avanti le nostre proposte", ha annunciato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, alla presentazione del libro di Gianni Cuperlo, Rinascimento europeo, alla Camera. Landini ha ricordato che il 9 ottobre è l'anniversario dell'a Roma.Infine Ansa ha riportato che il presidenteha convocato per oggi unadel Consiglio Generale diper un confronto interno su crisi di Governo e congiuntura economica. Potrebbe essere anche l'occasione per rompere un silenzio che non è passato inosservato: ancora nessun commento infatti è arrivato dai vertici degli industriali dal giorno della crisi di Governo.