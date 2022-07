Il comparto bancario a Piazza Affari in territorio positivo (+1,02%), corre Fineco

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 7.416,3, in aumento di 75,22 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 78, dopo aver avviato la seduta a 79.Nel, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,89%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,71%.Tra i titoli adell'indice bancario, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,22%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,02%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,56%.