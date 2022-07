Iren, redditività in crescita nel semestre e focus su investimenti

Iren

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con undi euro (-31% rispetto a 193 milioni di euro al 30/06/2021). Il risultato 2022 - spiega l'azienda - include l’intero impatto negativo del contributo di solidarietà stimato in 31 milioni di euro sull’anno e si confronta con un risultato 2021 influenzato positivamente per 32 milioni di euro da proventi fiscali non ricorrenti e per 12 milioni di euro e da altre sopravvenienze attive.su entrambi i periodi,di euro, risultando pertanto inIlè pari nel semestre a 563 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto ai 516 milioni di euro del pari periodo del 2021. L’incremento dell’EBITDA di 47 milioni di euro è principalmente determinato dal capacity market, dalla crescita organica e dagli investimenti nelle rinnovabili. L'incremento complessivo è stato parzialmente ridotto dall’impatto della siccità sulla filiera energetica."I positivi risultati appena approvati confermano le solide fondamenta del Gruppo e la chiara visione strategica in grado di mostrare resilienza di fronte a uno scenario energetico fortemente volatile", affermaAmministratore Delegato, ricordando che "considerato il difficile contesto energetico e il rialzo dei costi delle materie prime, Iren ha impostato anche per il 2022 una politica commerciale verso icon un risparmio medio del 30% rispetto ai prezzi dei contratti in regime di maggior tutela. Tali politiche commerciali, nel primo semestre del 2022, hanno parzialmente calmierato i rincari delle materie prime sui clienti finali,per l’energia elettrica e i gas per il riscaldamento".pari a 3.398 milioni di euro (+16,9% rispetto a 2.906 milioni di euro al 31/12/2021) dopo aver effettuatodi euro, in crescita di 2,2x rispetto al 2021, di cui 338 milioni di euro di investimenti tecnici, 279 milioni di euro di investimenti finanziari e 122 milioni di euro inerenti lavori di riqualificazione. Somme destinare principalmente allo sviluppo di 220 MW di capacità rinnovabile installata o in costruzione e alla realizzazione di 3 nuovi impianti di trattamento (che si aggiungono ai 4 entrati in esercizio a fine 2021)."In uno scenario energetico altamente complesso e sfidante, caratterizzato da uno straordinario rincaro delle materie prime che sta mettendo a dura prova cittadini e imprese, il Gruppo Iren ha incrementato significativamente gli investimenti sui propri territori di riferimento coniugando lo sviluppo con l’attenzione alla transizione energetica e circolare", sottolinea, Presidente di Iren.La multiutility conferma unrispetto alle previsioni di Piano: raddoppiata l’energia verde venduta rispetto allo scorso anno, forte incremento delle attività di efficientamento energetico e della qualità del servizio offerto con un calo del -2% dei prelievi idrici per abitante al giorno.