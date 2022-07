Iveco, Marx: nostro portafoglio ordini solido

(Teleborsa) - "Il secondo trimestre mostra solide performance di redditività superiori rispetto alle nostre indicazioni preliminari all'inizio del trimestre. Ciò è avvenuto nonostante la persistente pressione sulla catena di approvvigionamento dovuta alla continua carenza di componenti che ha causato ritardi, ridotto la nostra produzione e ulteriormente aumentato i nostri livelli di scorte con prodotti non finiti che devono essere spediti ai nostri clienti finali nei prossimi trimestri. Questo è simile a quello che abbiamo già sperimentato durante il primo trimestre del 2022". Lo ha detto ildurante la conference call con gli analisti sui conti del secondo trimestre "Il nostro portafoglio ordini - ha aggiunto Marx - rimane solido, con oltre 30 settimane e oltre 40 settimane di produzione già vendute rispettivamente per i veicoli commerciali leggeri e per quelli medi e pesanti. Non ci sono state cancellazioni eccezionali degli ordini durante il trimestre e il nostro livello di ordini soddisfa le nostre aspettative e il piano".Al 30 giugno "la liquidità disponibile era pari a 3,5 miliardi di euro, con un aumento di 105 milioni di euro rispetto al 31 marzo, inclusi 2 miliardi di euro di crediti impegnati non utilizzati".Guardando ai risultati finanziari, "i ricavi netti consolidati sono aumentati dell'1,5% rispetto all'anno precedente, con il margine EBIT rettificato al 3,5%. L'EPS diluito rettificato è di 20 centesimi per azione ordinaria".Marx ha ricordato che in data 20 luglio Iveco Group N.V. hapresentando anche formalmente il proprio recesso dalla persona giuridica. Di conseguenza, la partecipazione del Gruppo Iveco (33,3%) è stata restituita ad AMT. Il prezzo è stato valutato al valore patrimoniale netto. I Contratti di licenza (vale a dire la licenza "Trakker" e la licenza per veicoli "Eurocargo") e i Contratti di licenza dei marchi sono stati risolti. Anche i contratti di fornitura per le unità CKD (Completely Knocked Down) ordinate ma non consegnate (a causa di sanzioni) sono state risolte. I reclami in garanzia e il supporto tecnico sui veicoli venduti non saranno più attribuiti ad AMT.In data 13 luglio,per dotare i suoi futuri autobus europei alimentati a idrogeno di sistemi a celle a combustibile leader a livello mondiale. HTWO, il marchio commerciale dell'idrogeno basato su sistemi di celle a combustibile di Hyundai Motor Group, è stato lanciato nel dicembre 2020 come parte del forte impegno di Hyundai per un'economia dell'idrogeno. Con la sua collaudata tecnologia delle celle a combustibile utilizzata negli Hyundai FCEV, HTWO sta espandendo la fornitura della tecnologia delle celle a combustibile ad altri OEM automobilistici e settori non automobilistici per rendere l'idrogeno disponibile per tutto. Avanzando rapidamente per guidare la mobilità del futuro, IVECO BUS sta già partecipando a gare europee per autobus a celle a combustibile alimentati da HTWO. Inoltre, "il piano recentemente annunciato per riavviare la produzione di autobus in Italia di cui ho parlato prima - ha detto ancora Maex - fornirà un'altra opportunità per produrre nuovi autobus alimentati dalle celle a combustibile a idrogeno di HTWO. Questa iniziativa mira a sfruttare l'eccezionale tecnologia e le competenze di entrambi gli enti nel rinnovamento urgente del trasporto pubblico italiano".Come già accennato - ha concluso il top manager - "prevediamo di esaurire attivamente le nostre flotte presenti nel nostro magazzino durante il terzo e quarto trimestre, con conseguente migliore stagionalità del flusso di cassa anno su anno". Considerando tutte queste incertezze e sulla base delle prospettive preliminari del settore che abbiamo appena esaminato, "le nostre aspettative sono per un Ebit adjusted consolidato tra 400 e 420 milioni di euro, ricavi netti delle attività Industriali in aumento dal 3% al 4% rispetto al 2021. Le spese generali, amministrative e di vendita delle Attività Industriali , inferiori al 6,5% dei ricavi netti e la liquidità netta delle Attività Industriali a circa 1,2 miliardi di euro".Infine, "la nostra aspettativa è di compensare i costi dei prodotti con la determinazione dei prezzi su base annuale".