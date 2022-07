Piaggio, risultati record nel primo semestre

Piaggio

(Teleborsa) - Il Gruppoarchivia il primo semestre 2022 con un netto miglioramento di tutti gli indicatori economici e patrimoniali e al contempo una riduzione del debito.Nel dettaglio, isono pari a 1.053,1 milioni di euro, in aumento del 16,8 % (+12.9% a cambi costanti), il miglior risultato registrato nel periodo di riferimento.Ildi 277,1 milioni di euro è in crescita del 5,8%. L' Ebitda pari a 152,2 milioni di euro ed in aumento del 5,3%, registra il valore più alto raggiunto nel periodo, Il(Ebit) di 85,8 milioni di euro sale del 6,7%.Quanto alè positivo per 72,9 milioni di euro, in aumento del 3,9%, mentre l'di 45,2 milioni di euro, è il miglior risultato raggiunto nel periodo dal 2008, in progresso del 3,9%.Lapari a 397,4 milioni è in miglioramento di 4,5 milioni rispetto ai 401,9 milioni al 30.06.2021.Deliberato acconto sulordinario 2022 di 8,5 centesimi di euro per azione (acconto sul dividendo ordinario dell’esercizio 2021 pari a 8,5 centesimi di euro)."Il Gruppo Piaggio ha archiviato il. I ricavi consolidati, l’Ebitda e l’utile netto hanno raggiunto valori tra i migliori di sempre nel periodo di riferimento - ha commentato. Continuiamo a monitorare, attraverso una attenta gestione dei costi, gli effetti causati dalla pandemia Covid, dalla pesante crisi tra Russia e Ucraina (senza impatti sul nostro bilancio) e dalla contingente difficoltà nell’approvvigionamento dei componenti elettronici. Nonostante ciò, Piaggio, grazie ad un portafoglio di marchi unici al mondo,, confermando gli investimenti previsti in nuovi prodotti e nuovi stabilimenti, rafforzando inoltre il proprio impegno sulle tematiche ESG".