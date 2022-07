Racing Force verso il dual listing su Parigi

Racing Force

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società capogruppo di Racing Force Group, ha deliberato di avviare le procedure necessarie a valutare il progetto di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni - come dual listing - anche sul mercato Euronext Growth Paris, organizzato e gestito da Euronext Paris.Essendo le azioni della Società già negoziate su Euronext Growth Milan - ossia un mercato che, ai sensi dell’Euronext Growth Markets Rule Book, il regolamento applicabile al mercato Euronext Growth Paris (il “Regolamento Euronext”), rientra nei cd. “Eligible Markets” - la Società potrà avvalersi della procedura di ammissione diretta prevista al Capitolo 3.1.1 (iii) del Regolamento Euronext.Racing Force sarà assistita da Emintad Italia in qualità di financial advisor, e dalla società francese TP ICAP Midcap che agirà in qualità di Listing Sponsor advisor dell’operazione. LCA Studio Legale si occuperà degli aspetti legali, mentre le attività di comunicazione saranno affidate a Barabino & Partners.da parte dei competenti organi sociali della Società che saranno convocati nel prossimo periodo per approvare il progetto, le sue modalità, tempistiche e struttura.A tal fine, nella riunione tenutasi ieri, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti della Società.