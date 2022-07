Scuola, solo 10mila immissioni per personale ATA. Anief pronta a ricorrere

(Teleborsa) - Ilscopre la carte anche sulle(amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola, rivelando che quest'anno ci sarannoa fronte di 27.704 di posti in organico di diritto.Il sindacatosottolinea dunque che, in questo modo,, mentre nell'anno scolastico precedente sono stati stabilizzati il 45% dei 26.653 posti vacanti e disponibili, quindi ancora in meno.“È l’ennesimacon le autorizzazioni delle immissioni in ruolo dei docenti rivolta al personale ATA", commenta, presidente del sindacato, aggiungendo "riteniamo che, sia stato fatto un gioco poco corretto, perché le graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo del personale Ata ci sono è questo è l’ennesima conferma che la politica del risparmio viene fatta sempre e comunque sulla pelle del personale Ata.".Lein ruolo avranno decorrenza giuridicae decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.