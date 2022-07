Terna, Donnarumma: "Senza eventi impresivi scorte gas sufficienti"

Terna

(Teleborsa) -. Lo ha assicurato S, Amministratore delegato di, in occasione della conference call sui risultati del semestre."Se la situazione non cambia da qui a ottobre, potremo avere abbastanza gas negli stoccaggi per affrontare l'inverno", ha affermato il manager, cheche il governo decida per una"Questo è il punto più importante - ha affermato Donnarumma - maal momento, piuttosto una gestione normale del sistema".Per quanto concerne il business di Terna, l'Ad hagià fornite al mercato.