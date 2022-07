Unrae, auto dei privati con Partita Iva: +8,2% nel 2021

(Teleborsa) - Nel 2021 le immatricolazioni di auto da parte diconhanno invertito la tendenza discendente che durava da quattro anni, registrando 178.681 unità, in crescita dell’8,2% rispetto al 2020. I dati elaborati dalin collaborazione con l’, indicano per il segmento delle partite Iva un aumento superiore a quello del mercato totale delleche nel 2021 è cresciuto del 5,9%. Dall’inizio della fase calante del mercato, dopo il picco del 2016, le immatricolazioni da parte dei privati con partita I va hanno perso circa 61.000 auto pari a una riduzione di oltre il 25%.La novità più evidente dell’anno è il sorpasso delle vetture, che salgono di 11,3 punti a quota 29,7% e occupano il primo posto a danno delle diesel, le quali perdono quasi 12 punti e scivolano al terzo posto superate, per appena mezzo punto, anche dalle auto a benzina. Leoccupano una quota del 4,7%, che comunque equivale a oltre il doppio rispetto al 2,3% del 2020.Quanto alla, i crossover consolidano la prima posizione con una quota del 43,2% che, unita al 12,3% delle fuoristrada, assegna alla categoria Suv la maggioranza assoluta delle preferenze fra i privati con partita Iva con il 55,5%. La distribuzione per categorie professionali degli utilizzatori vede stabili nei primi due posti le Imprese individuali (52,2%) e i Professionisti (24,9%), seguiti dagli agenti di commercio (13,1% ma in costante calo) e gli agricoltori (9,8%).Nel 2021 gli acquisti di auto da parte dei privati con partita Iva hanno prodotto undi 5,05 miliardi di euro, in crescita del 13,9% rispetto all’anno precedente. È cresciuto dell’8,2% invece ildelle vetture acquistate e del 5,3% ildelle auto che è pari a 28.285 euro.