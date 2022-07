AdR: a Fiumicino prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici

Gruppo Atlantia

(Teleborsa) - E' in servizio da ieri all'aeroporto di Fiumicino, gestito da, società del, la. L'infrastruttura di ricarica è posizionata presso il piano arrivi nel parcheggio Breve Sosta T3, si tratta dei. I restanti punti entreranno in funzione entro fine anno e saranno posizionati nei parcheggi alle partenze, agli arrivi e in quelli riservati al noleggio con conducente."L'obiettivo - viene sottolineato – èe, soprattutto,. Le stazioni di ricarica possono erogare una. Fruibili da tutti i veicoli elettrici e compatibili con ogni standard di ricarica e provider di servizi per la mobilità elettrica, sono inoltre pensate per fornire servizi multipli su grandi display durante il tempo di ricarica del veicolo. In questo modo la sosta diventa un momento di informazione integrata con i servizi forniti all'interno dell'aeroporto"."Il piano complessivo di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici di Aeroporti di Roma – viene evidenziato - si inserisce nella piùin corrente continua e di 2.700 infrastrutture lente e rapide in corrente alternata a servizio dei passeggeri, degli accompagnatori e degli operatori aeroportuali degli scali romani".