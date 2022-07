Giappone: crescita inflazione frena consumi, bene la produzione

(Teleborsa) -. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice deiha registrato infatti un incremento del, dopo il 2,3% del mese precedente. Il dato core, che esclude alimentari freschi, registra un incremento del 2,3% tendenziale superiore al consensus (2,2%) dopo il 2,1% precedente.L'aumento dell'inflazione sta in qualche modo condizionando i. Gi ultimi dati indicano che leinfatti sono salite, dopo il +3,7% di maggio. Leerano per una crescita delSu base mensile le vendite sono calate dell'1,4% dopo il +0,7% registrato il mese precedente.Un calo che trova riscontro nel, che a luglio registra un cal adai 32,1 punti registrati il mese precedente.anche se risulta leggermente al di sopra delle attese degli analisti che indicavano un 2,5%. Il numero di disoccupati è fermo a 1,8 milioni, mentre gli occupati sono pari a 67,3 milioni, in aumento di 120 mila unità rispetto all'anno precedente.Sono arrivati infine anche i dati della, che evidenziano un. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale ha registrato undopo il -7,5% registrato a maggio. Le stime degli analisti erano per un aumento del 3,7%. Le previsioni per i prossimi mesi indicano un aumento del 3,8% a lugglio ed del 6% ad agosto.