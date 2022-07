Giornata tonica per l'indice delle aziende sanitarie (+1,21%), scambi in positivo per Recordati

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Recordati

DiaSorin

media capitalizzazione

Pharmanutra

Philogen

GPI

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dalIlha aperto a 247.138,6, in aumento di 2.983,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha scambiato sotto la parità a 841, dopo aver avviato la seduta 847.Nel, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,67% sui valori precedenti.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%.Tra i titoli adel comparto sanitario, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,60%.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,84%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,70%.