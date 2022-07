Gruppo FS, RFI lancia gara da 760 milioni di euro per i servizi di gestione operativa nelle stazioni

(Teleborsa) -ha pubblicato inil bando di gara, dell'importo complessivo di circa, per l'affidamento, secondo 6 lotti geografici, dei servizi connessi alla gestione operativa delle oltre 2mila stazioni presenti su tutto il territorio nazionale.Gli operatori individuati – fa sapere il Gruppo FS in una nota – supporteranno RFI nell'ambito delle attività di pulizie, decoro, manutenzione ordinaria e gestione operativa delle stazioni con gli obiettivi di innalzare i livelli e migliorare la qualità dei servizi offerti alle persone.Ile la scadenza di presentazione delle offerte è fissata per il prossimo 10 ottobre 2022.