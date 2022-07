PIL, Intesa Sanpaolo: crescita II trimestre superiore alle nostre più rosee previsioni

(Teleborsa) - "Nel 2° trimestre 2022, il PIL italiano è balzato dell’1% t/t, dopo lo 0,1% t/t registrato a inizio anno. Il dato è nettamente più forte sia delle aspettative del consenso (0,3% t/t) che della nostra più(0,4%). La variazione annua è rallentata a 4,6% da 6,2% precedente (consenso: 3,7%, nostra previsione: 3,9%). Il PIL ha ora per la prima volta più che recuperato il(+1% rispetto a fine 2019). Laper il 2022 (in caso di stagnazione in ciascuno dei due trimestri rimanenti dell’anno) è ora pari al 3,4% (in precedenza era stimata al 2,6%)". Così ha commentato Intesa Sanpaolo i dati Istat sulla crescita del PIL italiano nel II trimestre."Il dettaglio per componenti verrà diffuso dall’Istat in occasione della seconda stima il prossimo 1° settembre. Tuttavia, l’agenzia statistica ha anticipato che laè venuta sia dall’che dai servizi (mentre il valore aggiunto è calato nell'agricoltura): in effetti, sulla base dei dati di produzione industriale, era lecito attendersi un apporto positivo dell’industria in senso stretto, speculare a quello, negativo, visto a inizio anno", prosegue la nota."Dal lato della, come negli ultimi due trimestri, si è registrato undella(al lordo delle scorte), mentre il commercio estero ha frenato il PIL, in quanto le importazioni continuano a crescere a ritmi superiori alle esportazioni (non solo in termini nominali) – spiega Intesa Sanpaolo –. Pensiamo che la domanda domestica possa essere stata spinta soprattutto dai(grazie al rimbalzo della spesa per i servizi dopo l’ondata di Covid d’inizio anno), ma anche glidovrebbero aver mantenuto un ritmo positivo"."In sintesi, il dato sul PIL del 2° trimestre è stato più forte di ogni più, e segnala che la nostra stima del 3% sul PIL 2022 (già superiore al consenso) potrebbe essere superata. Per il trimestre in corso, ci aspettiamo un rallentamento, ma con un PIL verosimilmente ancora in territorio positivo, anche grazie alla ripresa dei flussi turistici – sottolinea l'istituto di credito –. A nostro avviso, l’ampiadel trimestre primaverile è dovuta principalmente alla ripresa dellain conseguenza del minor rischio sanitario, visto che il trimestre si confronta con una prima parte dell'anno in cui l'Italia ha visto il picco dell'ondata invernale di Covid (che ha pesato sia sull'industria che sui servizi)"."In prospettiva, riteniamo che isul ciclo possano materializzarsi tra 4° trimestre 2022 e 1° trimestre 2023, a causa dell’impatto ritardato dello shock inflazionistico nonché di un possibile razionamento del gas (nella stagione in cui i consumi sono più elevati). Nel complesso, riteniamo che vi siano rischi al rialzo sulla nostra previsione del 3% per il PIL del 2022, e viceversa rischi al ribasso sulla nostra stima di 1,6% per l’anno prossimo", conclude la nota di Intesa Sanpaolo.