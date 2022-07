Pioggia di acquisti a Wall Street che ignora dato PIL

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni industriali

materiali

telecomunicazioni

Nike

Honeywell International

Microsoft

Wal-Mart

Travelers Company

Merck

Intel

Amgen

Constellation Energy

Align Technology

Old Dominion Freight Line

Autodesk

Comcast

Charter Communications

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Meta Platforms

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che snobba la Fed ed il PIL in recessione, portando a casa un guadagno dell'1,03% sul; sulla stessa linea l', che termina la giornata a 4.072 punti. Positivo il(+0,92%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,96%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,53%),(+2,07%) e(+1,69%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,74%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,05%),(+3,69%),(+2,85%) e(+2,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,41%.Tentenna, che cede l'1,17%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.Tra i(+16,32%),(+7,48%),(+7,20%) e(+4,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,48%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,42%.In perdita, che scende del 5,22%.