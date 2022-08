Banca Generali acquista azioni proprie e avvia un programma di acquisto

Banca Generali

la banca triestina

(Teleborsa) -ha comunicato che è statoal servizio delle Politiche di remunerazione e incentivazione, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2022.Nell’ambito della summenzionata delega approvata dall'Assemblea degli Azionisti, il Gruppo bancariocomplessivamenteal prezzo medio di 28,8370 euro per azione, per un controvalore complessivo di circaA seguito degli acquisti effettuati, Banca Generali detiene un totale 1.924.500 azioni proprie, pari all'1,65% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,35%.