BCE, con impennata petrolio del 40% stimata perdita potenziale limitata

(Teleborsa) - Il recentesi traduce in uno, che potrebbe quindi avere un impatto anche sulla produzione potenziale dell'economia dell'area euro e condizionare la crescita del PIL. E' quanto emerge da uno studio firmato da- Julien Le Roux, Bela Szörfi and Marco Weibler - che anticipa il bollettino mensile in uscita giovedì prossimo.Sulla base dellenelle proiezioni macroeconomiche dello staff dell'Eurosistema di giugno 2022 - spiegano gli esperti - inel periodo dal 2022 al 2024 dovrebbero essere(2017-2019). Gli economisti notano anche che la natura dell'attuale aumento del prezzo del petrolio - uno shock dell'offerta legato alle strozzature dell'offerta e alla guerra in Ucraina - è più paragonabile agli shock degli anni '70 che a quelli degli anni 2000, quando la domanda di petrolio ha avuto un ruolo importante nell'aumento prezzi dei combustibili fossili.Dal momento che, in base al modello macroeconomico elaborato dai tecnici dell'Eurotower, unsi traduce in unnel medio termine, ne consegue che l'attuale aumento del prezzo del petrolio del 40% comporterebbe unadell'Area Euro nel medio termine stimata attorno ad unPer la BCE si tratta comunque di uno- notano gli economisti - che va visto nel contesto dell'aumento cumulato della produzione potenziale, stimata dalla Commissione Europea intorno al 5,2% per i prossimi quattro anni.Questa analisi - si precisa - è condizionata da una, in particolaree alle risposte politiche. Da un lato, l'entità dello shock si basa sui prezzi dei futures che sono molto volatili e, quindi le stime per l'entità della perdita di produzione potenziale potrebbero cambiare in modo significativo, dall'altra parte, l'analisiesercitata da un aumento del prezzo del petrolio, che può mitigarne parzialmente la persistenza e ridurre l'effetto a medio termine sulla produzione potenziale, stabilizzando il ciclo macroeconomico e ancorando saldamente le aspettative di inflazione.