d'Amico, Intesa migliora giudizio a Buy e aumenta target price

(Teleborsa) -ha alzato aper azione (da 0,15 euro) il suosu(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, migliorando ilsul titolo a "" da "Hold". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati per il secondo trimestre del 2022, chiuso con ricavi base time charter (TCE) di 72,8 milioni di dollari (46,1 milioni nel Q2 del 2021) e un risultato netto di 25,7 milioni di dollari (-5,4 milioni nello stesso periodo dello scorso anno)."I, grazie a un mercato vivace delle navi cisterna a partire dalla fine del 1Q22, e hanno superato le nostre stime", hanno scritto gli analisti. Intesa crede che lo, con tariffe di trasporto robuste anche a luglio e buone aspettative per il 3Q22 in generale."Continuiamo a ritenere che DIS sia ben posizionata per beneficiare dell'attuale forte mercato del trasporto merci, che, nonostante le incertezze legate a un contesto economico difficile e insolito (compresa la guerra in Ucraina), dovrebbe rappresentare", si legge nella ricerca.