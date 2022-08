Dai rincari alla crisi: quanto pesano sulle vacanze?

(Teleborsa) - Sulle partenze estive degli italiani pesanoSecondo un'indagine di Confcommercio con Swg molti andranno in vacanza -ma la recrudescenza pandemica fa crollare le partenze di luglio a 12,3 milioni rispetto ai previsti 16,8 milioni.si riducono di 3 milioni i viaggi di 7 giorni o più e aumentano quelli di durata media (3-6 giorni) e soprattutto i mini break. In calo anche il budget: quello per le vacanze di media durata scende da 541 euro previsti a giugno a circa 475, e da 1.252 a 1.117 euro per i viaggi più lunghi. L'88% di chi parte ha scelto l'Italia mentre il 12% andrà all'estero - per lo più in Europa - soprattutto per vacanze di 7 giorni o più ad agosto e settembre, dove si registra un picco del 28%.Ilcon il 44% delle preferenze che diventa il 51% se si considerano solo le vacanze principali di 7 o più giorni. Segue la montagna al 15% - valore in linea con lo storico di questa tipologia - mentre le vacanze nelle città, specialmente quelle d'arte, e nei piccoli borghi, sommate raggiungono quota 21%. In Italia, dove la Puglia resta la meta più ambita, vince la volata per il secondo posto l'Emilia Romagna, seguita da Toscana e Sicilia, mentre la Sardegna, probabilmente vittima più di altre regioni del costo dei collegamenti, scende in settima posizione, dalla quarta che occupava un mese fa. Compare invece tra le prime 5 la Liguria.Pressoché immutata invece in un mese la hit delle mete estere, con