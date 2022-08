Energy, debutto in rally (+16,6%) su Euronext Growth Milan

Energy

(Teleborsa) -, il mercato dedicato alle PMI, che dà il benvenuto alla nuova matricolaEnergy, leader di settore dei sistemi di accumulo per l’energia per uso residenziale e per applicazioni su larga scala, rappresenta la quattordicesima ammissione da inizio anno sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 181 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.Ilsi è chiuso bene con una, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 30 milioni."Meno di 10 anni fa eravamo una start up innovativa e oggi si corona il sogno della Borsa, un passo per noi strategico per consolidare e accelerare il modello di business verso una produzione ESS (Energy Storage Systems) completamente integrata", ha ricordato, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Energy, aggiungendo "la quotazione è l’occasione per dare a Energy un impulso ancor maggiore allo sviluppo in Italia e all’estero, anche attraverso acquisizioni, per cavalcare i trend più interessanti da first mover riconosciuto".