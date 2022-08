Gazprom, produzione ed export gas in calo. Prezzo rimane alto

(Teleborsa) -ha comunicato che la suaè scesa del 12% a 262,4 miliardi di metri cubi nel periodo da gennaio a luglio 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La domanda di gas, spiega il gruppo russo in una nota, dal sistema di trasporto del gas nel mercato interno in questo periodo è diminuita del 2% (di 3 miliardi di metri cubi). Leverso i paesi non aderenti alla Comunità degli Stati indipendenti (CIS) sono stati pari a 75,3 miliardi di metri cubi, in calo del 34,7% rispetto allo stesso periodo del 2021.Letramite il gasdotto Power of Siberia sono aumentate del 61%, ha affermato Gazprom, senza fornire cifre precise. "Le forniture a luglio, in particolare, sono state regolarmente al di sopra dell'importo del contratto giornaliero, raggiungendo tre volte i", si legge nella nota. Le forniture di gas russo attraverso Power of Siberia alla Cina dal giacimento di Chayanda in Yakutia sono iniziate alla fine del 2019. Nei primi cinque anni dovrebbero aumentare fino a 38 miliardi di metri cubi all'anno.Intanto, il prezzo del gas naturale continuare a essere su livelli molto alti, circa otto volte più elevato di quello dello stesso periodo del 2021. Il prezzo dei, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un rialzo del 3,7% a 198 euro/MWh alle 12.50 ora italiana.A pesare sono i mancati passi avanti sulla. "Non ci sono commenti aggiuntivi. Gazprom ha descritto il reale stato delle cose: ci sono guasti che richiedono riparazioni urgenti e ci sono alcuni problemi indotti da ostacoli artificiali, ovvero le sanzioni e le restrizioni illegali", ha detto oggi Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. "La", ha aggiunto in una conferenza stampa.La fornitura di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1è scesa ail 31 luglio. A piena capacità, il gasdotto può pompare fino a 167 milioni di metri cubi di gas al giorno. La capacità è diminuita a causa di interruzioni nel programma di manutenzione delle. Secondo la Russia, ciò è causato dalla difficoltà di muovere pezzi di ricambio dal Canada all'Europa a causa delle sanzioni, mentre i paesi occidentali pensano sia un pretesto per aggravare la crisi energetica europea.