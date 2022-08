INPS, nasce l'Area Servizi Integrati per le pensioni della gestione pubblica

(Teleborsa) - Consolidare e potenziare l'interoperabilità tra le Amministrazioni pubbliche e l'Inps nelle attività propedeutiche alla definizione e liquidazione delle pratiche di pensione dei dipendenti pubblici, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione dei processi con conseguente riduzione dei tempi per la definizione della prestazione. Con questo obiettivo l'dà il via al– spiega l'Inps i una nota – è dotato di un'che consente alle amministrazioni, in occasione del collocamento a riposo dei propri dipendenti, di certificare e comunicare all'Inps la data e il motivo di cessazione dal servizio del dipendente, gli ultimi dati retributivi (c.d. dati di "ultimo miglio") e le informazioni delle ritenute da applicare in continuità con lo stipendio.visualizzare le domande di pensione presentate all'Inps e lo stato di lavorazione della liquidazione e/o delle riliquidazioni di pensione; visualizzare tutti gli atti amministrativi di concessione della pensione; effettuare con i servizi consulenziali messi a disposizione dall'Inps le simulazioni del diritto e dell'importo della pensione.Del nuovo portale si è dibattuto lo scorso 26 luglio presso laalla presenza del personale del Comune di Milano, della Questura e Prefettura di Milano, del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dei rappresentanti delle Direzioni Centrali Pensioni e Tecnologia, informatica e innovazione, promotori dell'incontro.Dopo lail nuovo portale entrerà a regime – spiega l'Inps – "per diventare il principale strumento di colloquio in tema previdenziale e consentire a tutte le pubbliche amministrazioni di interagire con l'Inps velocemente per offrire servizi sempre più aderenti alle esigenze e alle aspettative del cittadino/utente, nell'ottica proficua della personalizzazione del rapporto con l'utenza".